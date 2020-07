PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 11.07.2020

Limburg (ots)

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

In der Zeit zwischen Freitag, 10.07.2020, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr , wurde in Limburg auf dem Parkplatz des Media-Marktes in der Höhenstraße ein geparkter Pkw , Opel Insignia, Farbe schwarz, im Bereich der hinteren, linken Stoßstange und Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Täterhinweise an die Polizeistation Limburg unter Tel.:076431/91400 erbeten !

Kriminalitätslage

Kennzeichendiebstahl in Hadamar

Am Donnerstag, 09.07.2020, wurden um 23.17 Uhr in Hadamar im Haltschlagweg die amtlichen Kennzeichen: LM- ZL 666 eines geparkten, schwarzen Pkw Mercedes entwendet. Auch hier sind Täterhinweise unter Tel.-Nr.: 06431/91400 erbeten !

Sachbeschädigung an Klein-Lkw in Bad Camberg - Würges

In der Zeit zwischen Freitag, 10.07.2020, 17.50 Uhr und 11.07.2020, 06.30 Uhr , wurde ein in der Schulstraße in Bad Camberg - Würges geparkter Klein- Lkw rundherum mit orangener Sprühfarbe beschädigt.

Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten !

