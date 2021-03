Polizei Wuppertal

POL-W: W Junger Mann verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwoch (10.03.2021), gegen 19:00 Uhr, prügelten Unbekannte auf einen jungen Mann ein. Um die Täter ermitteln zu können sucht die Polizei nach Zeugen. Der 21-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Nordbahntrasse in Wuppertal unterwegs. Als er sich in Höhe der Markusstraße in Wichlinghausen befand, schoss einer der jugendlichen Täter mit seinem Fuß einen Stein gegen das Rad. Bei dem Versuch, die Drei zur Rede zu stellen, schlugen und traten sie unvermittelt auf ihr Opfer ein. Erst als zwei Passanten dem 21-Jährigen zu Hilfe eilen wollten, flohen die Schläger. Der junge Mann erlitt Verletzungen an einem Bein und im Gesicht. Die Straftäter sind circa 18 Jahre alt, hatten dunkle Haare und eine dunklere Hautfarbe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell