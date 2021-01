Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gegenstand von Brücke geworfen; Brände

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Betrunken in Scheune gefahren

Ein betrunkener Pkw-Lenker ist am frühen Sonntagmorgen in eine Scheune bei Erpfingen gefahren. Ersten Ermittlungen nach war der 36-Jährige mit einem VW Sharan gegen vier Uhr auf dem Hardtweg außerhalb der Ortschaft unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf der schneebedeckten, abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in das landwirtschaftliche Gebäude. Durch den heftigen Aufprall wurde die Fassade stark beschädigt und die Tore aus der Verankerung gerissen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Da von seinem Pkw etliche Fahrzeugteile, darunter das Kennzeichen, zurückblieben, konnte der Unfallverursacher im Laufe des Morgens ermittelt werden. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Neben einer Blutentnahme musste er im Anschluss auch seinen Führerschein abgeben. An dem VW war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Gegenstand von Brücke geworfen (Zeugenaufruf)

Nach zwei Unbekannten, die am Sonntagabend einen Gegenstand von einer Brücke auf die B27 geworfen haben, fahndet die Reutlinger Polizei. Ein 37-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 23.20 Uhr auf der Bundesstraße aus Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe von Walddorf bemerkte er zwei Personen, die auf einer Brücke über der Bundesstraße standen. Ein etwa 180 cm großer Mann, der mit einer weißen Mütze und einem dunklen Mantel bekleidet war, warf einen unbekannten Gegenstand auf den Golf. Der Pkw wurde an der Windschutzscheibe getroffen, welche dadurch beschädigt wurde. Die zweite Person wird als etwa 150 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Zimmerbrand

Ein Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Neuffener Straße hat am Sonntagabend zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Aus noch unbekannter Ursache war es gegen 22 Uhr in einem unbewohnten Zimmer im Treppenhaus zum Ausbruch der Flammen gekommen. Noch vor Alarmierung der Feuerwehr hatte ein Bewohner das Feuer vollständig gelöscht. Er wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die Wohnungen in dem Gebäude blieben bewohnbar. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L1208 zugezogen. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai gegen 10.05 Uhr die Landesstraße zwischen Steinenbronn und Echterdingen. In einer Kurve kurz vor Ortseingang Echterdingen kam die Fahrzeuglenkerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Sie wurde hierbei leicht verletzt, musste jedoch vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. Ihr Hyundai, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Bissingen/Teck (ES): Brand in Wohnhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem Brand in Bissingen ausgerückt. Den Leitstellen war gegen 15.50 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Pfarrstraße mitgeteilt worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Feuer aus noch unbekannter Ursache in einem im Rohbau befindlichen Vorraum im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wobei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstanden sein dürfte. Bei selbstständigen Löschmaßnahmen zog sich ein 43-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Brandverletzungen sowie eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch ein einjähriger Junge wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Meßstetten (ZAK): Linienbus von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist der 31 Jahre alte Lenker eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der L 196 ereignet hat. Kurz nach sechs Uhr war der Mann auf der Landesstraße von Schwenningen in Richtung Heinstetten unterwegs, als der Bus in einer langgezogenen Linkskurve auf schneebedeckter Fahrbahn mit der gesamten rechten Fahrzeugseite nach rechts von der Straße abkam. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei ein Leitpfosten und eine Warnbake beschädigt. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus. Zur Bergung des Fahrzeugs mit Hilfe eines Baggers musste die L 196 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

