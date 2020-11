Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Weitere Verkehrsstraftaten entdeckt

AhausAhaus (ots)

Bereits gestern hatten wir in der Meldung "Drogentest schlug an" über eine "Drogenfahrt" in Ahaus berichtet. Bei weiteren Kontrollen in der Nacht zum Dienstag an der Wüllener Straße gerieten zwei weitere Autofahrer in den Fokus der Polizei. Ein 23-jähriger Gronauer wurde ohne Fahrerlaubnis angehalten und ein 28-Jähriger aus Ahaus hatte vor Fahrtantritt Alkohol getrunken. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,1 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. In beiden Fällen endete die Fahrt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Link zur Meldung: "Drogentest schlug an": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4765681

