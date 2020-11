Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Leichtverletzte und hoher Schaden

HeidenHeiden (ots)

Mehrere Leichtverletzte, dazu ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Heiden abgespielt hat. Ein 63-Jähriger wollte gegen 08.50 Uhr aus einer Einfahrt auf die Leblicher Straße einbiegen. Der Borkener übersah dabei einen Traktor samt Anhänger, der dort in Richtung Lembecker Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 63-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer aus Reken kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, als Vorsichtsmaßnahme auch der 23-jährige Borkener Fahrer des Traktors und ein 70-jähriger Insasse aus Heiden.

