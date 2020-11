Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin im Kreisverkehr erfasst

BorkenBorken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 40-jährige Radfahrerin am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Eine 41-Jährige wollte mit ihrem Wagen gegen 10.35 Uhr von der Brinkstraße in den Kreisverkehr Brinkstraße / Butenwall einfahren. Die Raesfelderin übersah dabei die Radfahrerin aus Borken, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

