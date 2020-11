Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch in Gastronomiebetrieb Geld gestohlen

BocholtBocholt (ots)

Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Bocholt erbeutet. Die Täter waren auf noch nicht bekannte Weise in die Räume eines gastronomischen Betriebs an der Hochfeldstraße eingedrungen; im Inneren hebelten sie eine Tür auf. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

