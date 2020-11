Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrer fährt Radfahrer über den Fuß

GescherGescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 60-Jähriger am Dienstag in Gescher erlitten. Der Radfahrer aus Südlohn wartete verkehrsbedingt hinter einem Fahrzeug gegen 07.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Hallerweg auf dem Hallerweg, als ihm ein 75-jähriger Autofahrer über den Fuß fuhr. Der Rekener war auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauskampstraße unterwegs und wollte nach rechts in den Hallerweg abbiegen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Südlohner in ein Krankenhaus.

