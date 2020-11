Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür zum Lehrerzimmer hält stand

BocholtBocholt (ots)

Eine Schule in Bocholt stellte jetzt das Ziel von Einbrechern dar. Im Inneren des Gebäudes am Benölkenplatz versuchten die Unbekannten, die Tür zum Lehrerzimmer aufzubrechen - sie scheiterten. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Montag, 14.00 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

