Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ein Einbruch in Wohnung, ein Versuch

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (15. Oktober 2020) zwischen 5:30 und 14:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Frankenstraße ein, indem sie die Tür aufhebelten. Sie entwendeten unter anderem einen einstelligen Eurobetrag in Münzgeld sowie ein Ladekabel. ZU einem Einbruchsversuch kam es an der Straße Helenenbusch. Nachdem sie das Haus am Morgen verlassen hatte, stellte die Bewohnerin eines dortigen Mehrfamilienhauses bei ihrer Rückkehr gegen 11:30 Uhr fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, die Tür zu ihrer Erdgeschosswohnung zu öffnen. Dies gelang nicht, es entstand jedoch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

