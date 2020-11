Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Stoßstangen gestohlen

BorkenBorken (ots)

An zwei Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses am Nordring haben sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken zu schaffen gemacht. Die Täter montierten jeweils die vordere Stoßstange ab und entwendeten diese. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell