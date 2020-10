Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: "Wasser marsch!" - auch unter Corona-Bedingungen: Nachwuchsbrandschützer üben für den Ernstfall

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Bereits Mitte September fand in Sellstedt eine Einsatzübung der Jugendfeuerwehr statt - die Jugendlichen sollen hiermit, die auf sie zukommenden Einsatzabläufe kennenlernen.

Nachdem auch bei den ersten Jugendfeuerwehren der Dienstbeginn nach der Corona-Zwangspause wieder aufgenommen wurde, arbeiteten Kameraden der Ortsfeuerwehr Sellstedt eine Einsatzübung für die 24 Jugendfeuerwehrmitglieder aus. Das ganze startete am 12. September gegen 14 Uhr. Übungsszenario: Feuer - Was bedeutet das im Einsatz eigentlich? Um dies den Jugendlichen näher zu bringen wurde ein realistisches Übungsszenario ausgearbeitet - mit echtem Feuer - um möglichst der Realität nah zu bleiben. Um die Corona-Regeln einzuhalten wurden die Jugendlichen in zwei Gruppen eingeteilt und die Übung zweimal durchgeführt.

Die Jugendlichen durften sogar die schweren Atemschutzgeräte aufsetzen - natürlich ohne die dazugehörigen Atemschutzmasken, da hierfür eine besondere Eignung und die Volljährigkeit vorausgesetzt wird - ganz wie die "großen" Feuerwehrleute. Die Jugendlichen löschten das Feuerwehr mit sogenannten Hohlstrahlrohren (Strahlrohre mit einer großen Vielfalt von Einstellungsmöglichkeiten), nachdem mit der Pumpe aus einem Pumpenbrunnen Wasser zum löschen angesaugt wurde.

Um wirklich alles zu verstehen wurde jeder Trupp durch einen aktiven Kameraden begleitet und alles etwas verlangsamt durchgeführt, um den Jugendlichen alles in Ruhe zu erklären und Fragen zu beantworten. Nach der Meldung: "Feuer aus!" waren alle Jugendlichen sichtlich erfreut, nach so langer Zeit wieder ihr Hobby ausüben zu können, sowie über eine so tolle und reale Übung. Auch die aktiven Kameraden waren froh, dass die Übung so reibungslos verlief.

