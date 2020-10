Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Heimrauchmelder warnt: Essen auf Herd vergessen

Schiffdorf-Geestenseth (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 03. Oktober 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth gegen 04:54 Uhr in die Straße Löhacker alarmiert. Hier haben in einem privaten Haushalt die Rauchmelder ausgelöst und konnten somit die Bewohner rechtzeitig warnen und Schlimmeres verhindern. In der Küche wurde vermutlich Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Wohnbereich kam. Die zuerst eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung griff beherzt ein, in dem sie den Topf von der Herdplatte entfernte. Alle Bewohner waren bereits beim Eintreffen der Polizei aus dem Gebäude. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde die Küche nochmal kontrolliert und die Fenster der Wohnung geöffnet. Um den gesamten Rauch aus der Wohnung zu drücken wurde der Überdruckventilator in den Einsatz gebracht. Nach ca. einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken und das Haus an die Besitzer übergeben. Die Bewohner wurden anschließend nocheinmal durch eine Rettungswagenbesatzung kontrolliert um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Sie konnten Zuhause verbleiben und wurden nicht verletzt.

