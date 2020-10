Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Steinheim (ots)

Ein Zeuge stieß am Freitag, 02.10.2020, gegen 22.30 Uhr, auf einen verunfallten VW Bora, der im Bereich des Kreisverkehrs an der B252/B239 bei Steinheim stand. Bei dem Wagen standen zwei Personen, die offensichtlich alkoholisiert waren, im Fahrzeug saßen Kinder. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, konnte festgestellt werden, dass der Wagen von Blomberg in Richtung Brakel unterwegs gewesen war. Kurz vor dem Kreisel kam man nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Auf der Verkehrsinsel unmittelbar vor dem Kreisel blieb der VW stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Da die beiden erwachsenen Personen, ein 36-Jähriger und eine 33-Jährige aus Barntrup, widersprüchliche Angaben zum Fahrzeugführer machten, wurden bei beiden Blutproben angeordnet. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell