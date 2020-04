Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Wesel (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem Pedelec-Fahrrad die Schermbecker Landstraße auf dem Geh-,/Radweg und beabsichtigte die Straße an der Querungshilfe in Höhe der Straße Am Langen Reck zu überqueren. Hierbei beachtete sie nicht den Fahrzeugverkehr und fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und einem 57-jährigen Pkw-Fahrer aus Duisburg, der die Schermbecker Landstraße Richtung stadtauswärts befuhr. Die Radfahrerin wurde von der rechten Fahrzeugseite getroffen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich derart schwer, dass sie intensivmedizinisch im ev. Krankenhaus aufgenommen werden musste. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Pkw- Fahrer verblieb unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 8000EUR.

