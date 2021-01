Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0019 --Verkehrskontrolle in Blumenthal--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Wigmodistraße Zeit: 08.01.2021, 00:20 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hielten Polizisten ein Auto in Blumenthal an. Bei der Kontrolle stellten sie unter anderem fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und die Kennzeichen zuvor gestohlen wurden.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel kurz nach Mitternacht ein VW Touran in der Mühlenstraße auf. Nachdem der Fahrer in die Wigmodistraße abbog, führten die Polizisten dort eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 31-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Das Auto war zudem nicht zugelassen und es bestand keine Versicherung. Die angebrachten Kennzeichen hatte der Fahrzeugführer nach eigenen Angaben kurz vor der Fahrt von einem Seat in der Lindenstraße entwendet. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen sicher. Diese konnten bereits wieder an die rechtmäßige Besitzerin ausgehändigt werden.

Gegen den 31 Jahre alten Mann wurden Strafanzeigen wegen Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell