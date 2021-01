POL-HB: Nr.: 0017--Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 7.1.21, 15.50 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oslebshausen am Donnerstag hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen (siehe auch Pressemitteilung der Feuerwehr Bremen vom 7.1.21). Die Polizei konnte drei Tatverdächtige im Alter von 18, 20 und 26 Jahren vorläufig festnehmen.

Am Donnerstagnachmittag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oslebshauser Heerstraße in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Sämtliche Hausbewohner mussten evakuiert werden, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Einsatzkräfte nahmen noch am Tatort zwei junge Männer fest, die sich auffällig verhielten und in Widersprüche verwickelten. Es konnte ein dritter Verdächtiger ermittelt und am ebenfalls am Brandort festgenommen werden. Das Trio wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen an einem Revier vorgeführt.

Die Ermittlungen gegen die 18, 20 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen wegen schwerer Brandstiftung dauern an.

