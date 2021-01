Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0015 --Verkehrsunfall mit zwei Verletzten--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, Habenhauser Brückenstraße / Habenhauser Landstraße Zeit: 06.01.2021, 16:50 Uhr

In Obervieland stießen am Mittwoch in einem Kreuzungsbereich zwei Autos zusammen. Beide Fahrzeugführer erlitten Verletzungen.

Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit einem BMW die Habenhauser Landstraße in stadtauswärtige Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Habenhauser Brückenstraße stieß er mit einem VW eines 42-Jährigen zusammen. Aufgrund einer eingerichteten Baustelle, war die Ampel zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Der VW schleuderte anschließend gegen einen Mast. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Maßnahmen vor Ort sperrten Polizisten kurzfristig die Kreuzung und leiteten den Verkehr ab.

Die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell