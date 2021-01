Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0013 --Spritztour mit gestohlenen E-Rollern beendet --

Ort: Bremen-Walle / Bremen-Gröpelingen Zeit: 21.12.2020, 26.12.2020 und 06.01.2021

Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch in Oslebshausen flogen ein 18-Jähriger und ein 36-Jähriger auf, die mit gestohlenen Elektrorollern unterwegs waren. Der Heranwachsende fuhr darüber hinaus ohne Helm und ohne Führerschein.

Zwischen dem 21.12.2020 und dem 26.12.2020 wurden zwei Elektroroller eines Pizzalieferservices in der Gerdstraße aus einer Garage entwendet. Während einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag in der Oslebshauser Heerstraße fiel den Polizisten ein 18-Jähriger auf, der mit seinem E-Roller ohne Helm und auf dem Radweg unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der Heranwachsende nicht nur ohne Führerschein fuhr, sondern auch, dass es sich um einen der zuvor entwendeten E-Roller aus Walle handelte. Im Zuge der Befragung beschuldigte er seinen 16-jährigen Bruder den Einbruch in die Garage begangen zu haben.

Etwas später am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 36-Jähriger ebenfalls in der Oslebshauser Heerstraße kontrolliert. Der Mann war augenscheinlich auf dem zweiten gestohlenen E-Roller unterwegs. Der Fahrer gab an, das Fahrzeug vor fünf Tagen von dem 16-jährigen Jugendlichen gekauft zu haben.

Beide Roller wurden abgeschleppt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

