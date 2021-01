Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0011 --Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall --

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen, Universitätsallee / Lise-Meitner-Straße Zeit: 05.01.2021, 23:00 Uhr

Dienstagabend fuhr in Horn-Lehe eine alkoholisierte 40-jährige Autofahrerin gegen einen Ampelmast. Die Frau verletzte sich dabei leicht.

Gestern Abend gegen 23:00 Uhr war die Toyota-Fahrerin auf dem Autobahnzubringer Universität in Richtung Universitätsallee unterwegs. An der Kreuzung Universitätsallee / Lise-Meitner-Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts auf den Gehweg ab. Dort prallte sie mit der linken Seite gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall drehte sich ihr Toyota und kippte auf die rechte Seite. Der Ampelmast mit dem sie kollidierte knickte ab. Die 40 Jahre alte alkoholisierte Frau kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

Ihr Toyota war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet. Der Schaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell