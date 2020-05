Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hochwertiger Grill im Wert von 3.000 Euro von Zeltplatz entwendet

Fulda (ots)

Hochwertiger Grill im Wert von 3.000 Euro von Zeltplatz entwendet

POPPENHAUSEN - Zwischen Freitagmittag (17.04.) und Montagmorgen (20.04.) stahlen Unbekannte vom Zeltplatz Strutt einen gußeisernen Grill samt Grillrost und Gehänge im Wert von rund 3.000 Euro. Der Zeltplatz liegt am Nordwesthang der Wasserkuppe zwischen der L3307 und K160 im Bereich Tränkhof.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am letzten Ferienwochenende in diesem Bereich gesehen haben, sich mit der Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell