Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250220-151: Kaum Krawall am Karnevalsmontag

Oberbergischer Kreis (ots)

Nachdem die Polizei im Oberbergischen am Wochenende recht häufig zu Streitereien unter Karnevalsfreunden gerufen wurde, war die Stimmung am Rosenmontag deutlich friedlicher. Zwar erteilte die Polizei zur Verhinderung von Straftaten 21 Platzverweise, doch am Ende waren lediglich vier Körperverletzungen und eine Sachbeschädigung zu verzeichnen. Bei zwei Gewahrsamnahmen griffen die Betroffenen Polizeibeamte an, so dass gegen sie ein Strafverfahren wegen Widerstandes eingeleitet wurde. Ein 25-Jähriger aus Wissen hatte nach einer Auseinandersetzung im Morsbacher Zentrum von der Polizei einen Platzverweis erhalten. Wenig später, gegen 01.45 Uhr am Dienstag, tauchte der deutlich alkoholisierte Mann jedoch wieder auf dem Festplatz in Morsbach auf, woraufhin die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Dabei versuchte er einem Beamten einen Faustschlag zu versetzen, der sein Ziel allerdings knapp verfehlte. Der 25-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Ähnlich verlief ein Einsatz am Festzelt in Engelskirchen, wo ein 27-Jähriger aus Darmstadt vom Sicherheitsdienst aus dem Festzelt geworfen worden war. Weil er sich aber nicht entfernte und auch einem Platzverweis der Polizei keine Folge leistete, setzten die Beamten die Maßnahme mit einer Gewahrsamnahme durch. Hierbei schlug der 27-Jährige um sich und fügte einem Polizeibeamten eine leichte Gesichtsverletzung zu. Nach einer Blutprobenentnahme wurde er zunächst in das Polizeigewahrsam eingeliefert und später einem Familienangehörigen übergeben.

