Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden- Brand einer Ackerfläche

Am Donnerstag, 23. Juli 2020, gegen 22.58 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine ca. 8qm große Ackerfläche im Nahbereich zur Straße Mühlendamm in Brand. Der Brand konnte durch einen 41-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Durch einen Zeugen konnten vor Ort zwei unbekannte Personen auf zwei Motorcrossräder in den Farben Schwarz/Orange sowie in Blau/ Schwarz festgestellt werden. Ob diese Personen etwas mit dem Brand zu tun haben könnten, ist bislang unklar. Beide Personen trugen einen schwarzen Helm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Visbek- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 23. Juli 2020, gegen 15.58 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Visbek in der Straße Endel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des PKW war und dass der Versicherungsschutz für den PKW erloschen war. Ferner bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Verdacht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

