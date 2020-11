Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender Kochtopf löst Großeinsatz aus

Landau in der Pfalz, OstbahnstraßeLandau in der Pfalz, Ostbahnstraße (ots)

Am Freitag den 13.11.2020 um 17:50 Uhr kam es zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Ostbahnstraße in Landau. Der 27-jährige Bewohner eines Mehrparteienhauses vergaß einen Kochtopf mit Öl auf dem Herd. Die anschließenden Löschversuche des Koches verliefen zunächst erfolglos. Der Kochtopf musste letztendlich durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste das komplette Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Weitere Personen sowie das Gebäude wurden nicht geschädigt.

