Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei überwacht Schulweg

GermersheimGermersheim (ots)

Alles in allem verhielten sich die Elterntaxis vorschriftsmäßig, die ihre Kinder am Freitagmorgen in die Eduard-Orth-Schule brachten. Lediglich ein Fahrzeugführer muss sich wegen mangelnder Kindersicherung verantworten. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell