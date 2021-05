Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.05./15.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl aus Gartenschuppen

In der Nacht vom 14. auf den 15.05.2021 kam es in Emstek, Zum Wehmers Weg, zum Diebstahl eines Laubbläsers und eines Benzinrasenmähers aus einem unverschlossenen Gartenschuppen.

Es entstand ein Schaden von ca. 360 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 04473/932180 mit der Polizei Emstek in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Hecke

In der Nacht vom 14. auf den 15.05.2021 kam es in Molbergen in der Straße "Kuhmoor" zu einer Sachbeschädigung an einer Kirschlorbeerhecke. Durch unbekannte Täter wurde ca. 120 Pflanzen aus dem Erdreich gerissen.

Die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich unter 04475/941220 mit der Polizei Molbergen in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag 14.05.2021 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es in Löningen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Anschrift Lindenallee 11-17 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500 Euro.

Hinweise zum Verursacher werden unter 05432/803840 durch die Polizeistation Löningen entgegengenommen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Am Freitag, 14.05.2021, gegen 19:25 Uhr befährt eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Lastrup die Cloppenburg Straße (B68) aus Richtung Hemmelte in Richtung Cloppenburg.

Beim Abbiegen in die Straße "Hinterm Esch" verliert aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Neben der Fahrzeugführerin werden dabei auch zwei Mitfahrer leicht verletzt.

Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell