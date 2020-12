Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Aldekerk- Unfallflucht/ Smart forfour oder fortwo flüchtig nach Unfallflucht

Am Freitag (18. Dezember 2020) gegen 05.40 Uhr kam es auf der Hülser Straße (B 9) in Höhe der Einmündung Stendener Straße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Kleinwagen, der die B 9 in Richtung Geldern befuhr, touchierte den Außenspiegel des entgegenkommenden LKW und flüchtete weiter in Richtung Geldern. Aufgrund aufgefundener Splitterteile konnte das Fachkommissariat ermitteln, dass es sich beim dem flüchtigen Fahrzeug um einen Smart forfour oder fortwo handeln könnte. Die Polizei Geldern nimmt Hinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

