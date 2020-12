Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte zünden Böller in Supermarkt

Zeugen gesucht

KleveKleve (ots)

Am Samstag (19. Dezember 2020) gegen kurz vor 18:00 Uhr haben zwei unbekannte Täter in einem Supermarkt an der Materborner Allee einen Böller gezündet. Es entstand Sachschaden durch das Abbrennen der Böller-Reste, Personen wurden nicht verletzt. Zeugen beschreiben die beiden Unbekannten als etwa 18 bis 25 Jahre alt, ca. 1,60m groß, dunkelhäutig und jeweils mit dicklicher Statur. Einer der Männer war dunkel gekleidet, hatte kurze Haare und einen gepflegten Bart. Der andere Mann trug dunkle Oberbekleidung und eine helle Hose. Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell