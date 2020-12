Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Brand eines Wohnwagens/ Polizei sucht Zeugen

GochGoch (ots)

Sonntagnacht (20. Dezember 2020) gegen 03.30 Uhr geriet ein Wohnwagen am Höster Weg aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Wohnwagen stand auf einem Schotterweg, welcher parallel an der rückwärtigen Häuserreihe des Höster Wegs verläuft. Durch das Feuer brannte der Wohnwagen vollständig aus. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

