Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Hartefeld - Einbruch

Täter durch Hunde vertrieben

GeldernGeldern (ots)

Am Freitag, 18.12.20, zwischen 14:30 und 18:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sei einige Zimmer. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute, nachdem sie aus einem der Zimmer Hundegebell hörten. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter der Rufnummer: 02831/1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell