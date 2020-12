Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Diebstahl eines VW Multivan

Kleve-ReichswaldeKleve-Reichswalde (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18. Dezember 2020) versuchten unbekannte Täter offensichtlich einen VW Multivan zu stehlen, der in einer Einfahrt an der Straße Papengatt abgestellt war. Sie entfernten das Schloss der Fahrertür und manipulierten anschließend am Zündschloss des Wagens herum. Es gelang ihnen jedoch nicht, den VW zu starten, daher flohen sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

