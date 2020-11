Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - DLK - Vermutlich Brand einer Anthrazit-Heizung, starker Brandgeruch im Haus

WerneWerne (ots)

Einen arbeitsreichen Tag hatten heute die Mitglieder vom Löschzug 1 Stadtmitte. Die erste Alarmierung weckte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte um 01:20 Uhr. Die Drehleiterschleife wurde mit dem Stichwort "FEUER_2 - Vermutlich Brand einer Anthrazit-Heizung, starker Brandgeruch im Haus" ausgelöst. Zwei Kameraden rückten daraufhin mit der Drehleiter in die Waldemeystraße nach Rünthe aus. Im Rahmen der Überörtlichen Hilfe rückt die Werner Drehleiter bei gewissen Einsatzstichworten mit den Einsatzkräften aus Rünthe ins Rünther Einsatzgebiet aus. Die betroffene Familie hatte mit Ihren zwei Kindern das Haus bereits selbstständig verlassen. Die Erkundung des Rünther Einsatzleiters ergab einen Defekt an der Heizung und kein Feuer. Vermutlich hatte durch Überhitzung im Heizungssystem ein Überdruckventil geöffnet und kochendes Wasser war entwichen. Die betroffene Familie konnte mit den Kindern während der Kontrollarbeiten bei Nachbarn unterkommen. Die Drehleiter war in Bereitstellung gegangen, konnte jedoch in Rücksprache mit dem Einsatzleiter die Einsatzstelle gegen 01:40 Uhr verlassen.

