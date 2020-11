FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LKW quer auf Fahrbahn, 1 Person klemmt

Freiwillige Feuerwehr Werne

Am Freitagnachmittag um 15:06 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "TH_PERSON_KLEMMT - LKW quer auf Fahrbahn, 1 Person klemmt" auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert.

Circa 100 Meter vor der Ausfahrt Rastplatz Am Mersch ist ein LKW mit der rechten Leitplanke kollidiert und dadurch umgestürzt. Die Zugmaschine sowie der mit Bierfässern beladene Anhänger sind dabei umgestürzt und blockierten die komplette Fahrbahn. Der LKW wurde im Bereich des Fahrerhauses stark beschädigt und war demnach nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde der Fahrer dabei nicht eingeklemmt und konnte über das Dachfenster den LKW verlassen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst und die Notärztin aus Werne Erstversorgt. Da die landgebundenen Krankenwagen die Unfallstelle ebenfalls nicht passieren konnten, wurde der verletzte Fahrer mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 in ein Krankenhaus transportiert.

Die Aufgaben der Feuerwehr beliefen sich auf der Absicherung der Einsatzstelle, das Abstreuen auslaufender Medien (Bier und Kraftstoff) mit Bindemitteln sowie die Sicherstellung des Brandschutzes.

Mit der am Rüstwagen verbauten Seilwinde soll versucht werden den umgestürzten Auflieger so zur Seite zu ziehen, dass der Verkehr auf einer Spur daran vorbei geführt werden kann. Die Autobahn ist seit circa. 15Uhr komplett gesperrt. Die Autobahnpolizei ließ eine Drohne aufsteigen um die Unfallstelle aufzunehmen. Ebenfalls wurde der Unfalldatenschreiber des LKW ausgelesen.

Einsatzende konnte um 17:20 Uhr noch nicht abgesehen werden. Im Einsatz sind derzeit 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne, der Rettungsdienst, ein Abschlepp- bzw. Bergeunternehmen sowie die Autobahnpolizei.

Dies war heute bereits der fünfte Einsatz. Bereits um 01:20 Uhr wurde die Drehleiterschleife des Löschzug 1 ausgelöst und die Drehleiter rückte mit zwei Kameraden nach Rünthe aus. Dort sollte ein Ofen brennen. Glücklicherweise handelte es sich um eine Fehlfunktion. Um 7:55 Uhr wurde eine Tür für den Rettungsdienst geöffnet. Um 10:31 Uhr unterstützten die Rettungskräfte den Rettungsdienst an der Straße am Südring. Dort klemmte sich ein Transporteur den Finger in einem Hubwagen ein. Nach kurzer Zeit konnte der Patient befreit werden. Um 15:51 Uhr wurde parallel zu dem Einsatz auf der Autobahn die Drehleiter zu einer Tragehilfe nach Stockum gerufen.

