Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Einbruch

Täter hebeln Wohnungstür auf

Kerken-NieukerkKerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (17. Dezember 2020) zwischen 09.45 Uhr und 13.00 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenstraße auf. Die Täter verschafften sich auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt ins Wohnhaus, um anschließend die Wohnungstür im 1. OG aufzuhebeln. In der Wohnung durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld. Mit der Beute konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

