Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Neubau

Innentüren und Werkzeugmaschine gestohlen

ReesRees (ots)

Zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr, und Freitag (18. Dezember 2020), 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Empeler Straße ein. Sie entwendeten insgesamt sechs verbaute Innentüren sowie eine Fliesen-Schneidemaschine aus dem Gebäude. Vermutlich stand zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug in der Nähe des Tatorts bereit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

