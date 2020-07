Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

53879 Euskirchen (ots)

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen nach zwei Bränden in Euskirchen aufgenommen:

Am gestrigen Mittwoch (16.55 Uhr) entzündete ein bislang Unbekannter / bislang Unbekannte in einer Lagerhalle eines Baumarktes am Eifelring in einem Regal Glaswolle und Styropor. Zwei Mitarbeiter des Baumarktes verletzten sich leicht. Sie atmeten das giftige Rauchgas ein.

Am Mittwochabend (19.54 Uhr) gerieten zwei Arbeitercontainer, die sich im rückwärtigen Bereich des Bahnhofs (An der Vogelrute) befinden, aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand. Ein dritter Container wurde beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

In beiden Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell