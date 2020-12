Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus Auto/ Täter demontieren Einbaunavi

KleveKleve (ots)

Unbekannte Täter demontierten zwischen Samstagabend und Sonntagabend (20. Dezember 2020) aus einem goldenen Mercedes 200, der auf einem kleinen Parkplatz an der Böllenstege Ecke Hagsche Poort stand, das Navi. Die Täter schlugen dazu das hintere linke Dreiecksfenster ein, um in das Fahrzeuginneren zu gelangen. Im Inneren bauten sie das festeingebaute Navigationssystem aus und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

