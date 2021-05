Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Am Freitag, den 14. Mai 2021, um 06.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Straße Im Eichengrund von einem dort abgestellten Pkw das vordere und von einem anderen, ebenfalls Im Eichengrund abgestellten Pkw das hintere Kfz-Kennzeichen. Die Bezeichnungen der beiden entwendeten amtlichen Kennzeichen lauten: VEC-GX 100 (vorne), VEC-KT 121 (hinten).

Vechta OT Oythe - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. Mai 2021, 11.00 Uhr, und Donnerstag, 13. Mai 2021, 18.20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Stadionparkplatz Oyther Berg verschlossen abgestellten Pkw Mercedes Vito, indem sie die rechte hintere Seitenscheibe sowie die Scheibe der Beifahrertür einschlugen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelecs

Am Mittwoch, 12.05.2021, zwischen 16.45 Uhr und 18.00 Uhr, wurde beim rückwärtigen Stellplatz hinter dem Rathaus beim dortigen rückwärtigen Eingang des Rathauses ein verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Hercules, Typ Rochefort R 7, schwarz, gestohlen. Die Rahmennummer lautet: AA71111864. Die Rahmengröße beträgt 50 Zoll, die Reifengröße 28". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 14. Mai 2021, kam es gegen 06.50 Uhr auf der Bundesautobahn A1 in Neuenkirchen-Vörden zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Hamburg befuhr mit seinem Pkw die A1 in Fahrtrichtung Bremen. Er befand sich kurz vor der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden in der dortigen Baustelle (Hörster Heide). Ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Lastrup befand sich zur selben Zeit mit seinem Lkw und Anhänger ebenfalls in dieser Baustelle. Er befuhr den rechten Fahrstreifen. Der 33-jährige befuhr die linke Spur, um den 52-jährigen zu überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kollidierten Pkw und Lkw in Höhe des PKW-Seitenspiegels. Hierdurch entstand am PKW Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der LKW blieb unbeschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell