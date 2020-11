Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Opel beschädigt; Holzgerlingen: Diebe treiben ihr Unwesen auf Baustellen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Böblingen: Opel beschädigt

Mit weißer Sprühfarbe beschädigte ein noch unbekannter Täter zwischen Donnerstag 20.30 Uhr und Freitag 11.00 Uhr einen Opel, der in der Altensteiger Straße in Böblingen stand. Der PKW war auf einem Parkplatz abgestellt, der zu einem Mehrfamilienhaus gehört. Der Täter besprühte das Fahrzeug im Bereich der Fenster. Außerdem wurde Alufolie in das Auspuffrohr gesteckt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Holzgerlingen: Diebe treiben ihr Unwesen auf Baustellen

Am Donnerstagabend trieben noch unbekannte Täter auf zwei Baustellen in der Anna-Haag-Straße und der Werastraße in Holzgerlingen ihr Unwesen. Eine Zeugin konnte gegen 21.00 Uhr zwei Männer in einem Rohbau in der Anna-Haag-Straße beobachten. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass eine Putzmaschine von der Baustelle gestohlen worden war. Die beiden beobachteten Männer sind tatverdächtig. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass dieselben Täter auch eine benachbarte Baustelle in der Werastraße aufsuchten. Dort demontierten sie die Pumpe einer baugleichen Putzmaschine und ließen diese ebenfalls mitgehen. Auffällig ist die Lackierung der Pumpe. Üblicherweise sind Putzmaschinen dieser Art orangefarben lackiert. Diese wurde jedoch umlackiert und ist nun gelb. Der Wert des Diebesguts wurde auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Tatverdächtigen wurden als schmal gebaut und etwa 180 cm groß beschrieben. Sie trugen graue Jogginghosen. Mutmaßlich transportierten sie das Diebesgut mit einem weißen Transporter ab, der mit dem Markennamen eines Baumarkts beklebt war. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

