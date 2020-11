Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht bei der Post; Bietigheim-Bissingen: Diebstahl aus Rollator einer 76-Jährigen

Marbach am Neckar: Unfallflucht bei der Post

Zwischen 9:45 und 10:40 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Hermann-Hesse-Straße in Marbach am Neckar gegenüber der Post einen weinroten Ford angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro am linken vorderen Kotflügel und an der Fahrertür. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich beim Auto des Unfallflüchtigen um ein hellgraues, oder silbernes Fahrzeugmodell handeln. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

Bietigheim-Bissingen: Diebstahl aus Rollator einer 76-Jährigen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in einem Supermarkt in der Talstraße in Bietigheim eine 76-Jährige Frau angesprochen. Er trat dabei dicht an sie heran. An der Kasse musste die Seniorin feststellen, dass unbemerkt das Seitenfach ihrer im Rollator abgelegten Handtasche geöffnet worden war. Der Unbekannte hatte ihren Geldbeutel mit einem kleineren Bargeldbetrag, Karten und Papieren gestohlen. Der Mann soll um die 30 Jahre alt und möglicherweise Osteuropäer sein. Er hat schwarze kurze Haare und einen Dreitagebart. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-323, in Verbindung zu setzen.

