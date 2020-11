Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Psychisch auffälliger Mann wird in Gewahrsam genommen; Weil der Stadt: Fußgängerin von Pkw erfasst;

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt-Merklingen: Psychisch auffälliger Mann wird in Gewahrsam genommen

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr kam es für die Beamten des Polizeireviers Leonberg zu einem Einsatz in einem Wohngebiet in Merklingen. Ein 56-Jähriger Mann schrie dort laut auf der Straße herum und stieß hierbei immer wieder rassistische und beleidigende Parolen aus. Im Gespräch mit den Beamten gab der Mann an, dass ein Nachbar seinen Wohnungsschlüssel gestohlen habe und er deswegen nicht mehr in die Wohnung komme. Diese Beschuldigung stellte sich allerdings als falsch heraus. Da der 56-Jährige die Beauftragung eines Schlüsseldienstes ablehnte, sein auffälliges Verhalten fortsetzte und auch einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Zusätzlich erwartet den Mann eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Weil der Stadt: Fußgängerin von Pkw erfasst

Am Donnerstag um kurz vor 10:00 Uhr kam es auf der L1182 von Hausen an der Würm in Richtung Weil der Stadt zum Zusammenstoß zwischen dem VW Touran einer 60-Jährigen und einer 90-Jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin wartete an einer dortigen Querungshilfe, um die L1182 von links nach rechts zu passieren. Beim Betreten der Fahrbahn achtete die Seniorin vermutlich nicht auf den Durchgangsverkehr und wurde von dem VW erfasst. Die 90-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

