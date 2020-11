Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in Bissingen; Freiberg am Neckar: Mercedes angefahren

Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in Bissingen

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 12.15 Uhr und 15.30 Uhr einen BMW angefahren, der in der Rosenstraße in Bissingen abgestellt war. Dabei richtete er an der hinteren linken Seite des Autos einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro an und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-200 entgegen.

Freiberg am Neckar: Mercedes angefahren

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr kam es auf der Ringstraße in Geisingen zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagens fuhr gegenüber eines dortigen Blumengeschäfts einen Mercedes und machte sich trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 6.000 Euro aus dem Staub. Zeugenhinweise zum flüchtigem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Marbach unter Tel. 07144 900-0 entgegen.

