Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz; Waldenbuch: Unbekannte Vandalen verwüsten städtische Bepflanzung

Ludwigsburg

Weil der Stadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Netto Supermarktes in der Merklinger Straße in Weil der Stadt zu einem Unfall bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Audi. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Unfall könnte von einer circa 40-jährigen Frau mit Brille beobachtet worden sein. Sie und mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, 07152 6050, in Verbindung zu setzen.

Waldenbuch: Unbekannte Vandalen verwüsten städtische Bepflanzung

Am Donnerstag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr verwüsteten bislang unbekannte Täter in Waldenbuch, Auf dem Graben, städtische Blumengefäße. Die Täter rissen die Bepflanzung aus den Gefäßen und verstreuten diese entlang des Gehwegs. Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, 07157 526990, in Verbindung zu setzen.

