POL-LB: Ludwigsburg/Remseck am Neckar: Zwei hochwertige Pkw gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter im Kreis Ludwigsburg gleich zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz. Das erste Fahrzeug, bei welchem es sich um einen Mercedes-Benz E 400 handelte, wurde in Remseck am Neckar, vermutlich in der Zeit zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr gestohlen. Das zweite Fahrzeug, ein Mercedes-Benz GLE 400, kam mutmaßlich in der Zeit zwischen Freitag, 01:00 Uhr und 05:15 Uhr abhanden. Beide Fahrzeuge verfügten über ein Keyless-Go System und waren in unmittelbarer Nähe der Wohnadressen der Besitzer abgestellt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Fahrzeuge bislang nicht aufgefunden werden. Beide Fahrzeuge hatten einen Wert von jeweils etwa 45.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der zentralen Rufnummer 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

