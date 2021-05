POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Diebstahl von Winterreifen

Am Donnerstag, den 13. Mai 2021, gegen 23.00 Uhr, demontieren und entwenden mehrere bislang unbekannte Täter vier Winterreifen samt Alufelgen von einem auf dem Firmengelände eines Autohändlers in der Allensteiner Straße abgestellten, frei zugänglichen blauen Pkw Mercedes Benz GLC 220 D 4 Matic. Die Reifen sind von der Marke Bridgestone und haben die Reifengröße 235/ 60 R 18. Die dazugehörigen Alufelgen haben eine Größe von 8 ½ x 18 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Lastrup - Diebstahl eines PKW-Kennzeichens

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 13. Mai 2021, 21:00 Uhr, und Freitag, dem 14. Mai 2021, 06.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der St.-Elisabeth-Straße von dem vor dem Gebäude einer Sozialstation geparkten roten Pkw Renault Zoe das vordere Kennzeichen. Das entwendete Kennzeichen lautet: CLP-SE 56. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Freitag, den 14. Mai 2021, kam es um 05.40 Uhr in der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Essen (Oldenburg) befuhr die Löninger Straße in Fahrtrichtung Am Schützenplatz. Als sie mit ihrem Pkw nach rechts in die Straße Auf der Hardt abbog, übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Radfahrer aus Bramsche. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

