Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Kleintierzuchtvereins in Huttenheim ein.

Wie ein Zeuge am Sonntag gegen 15.45 Uhr feststellte, waren zwei Zugangstüren in die derzeit nicht bewirtschaftete Gaststätte im Weiherweg aufgehebelt worden. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden an den aufgebrochenen Türen ließ sich vorläufig auf rund 250 Euro beziffern.

