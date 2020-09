Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch in Clubhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen und Samstagvormittag in die Vereinsräume eines Tennisclubs in Langensteinbach ein. Wie am Samstagmittag bekannt wurde, verschafften sich die Unbekannten durch Eintreten einer Tür Zugang in das Vereinsheim. Ob der oder die Einbrecher dort auch Diebesgut entwendet haben, ließ sich zunächst nicht klären. Der Polizeiposten Albtal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell