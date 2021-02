Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 22.12.2020 bis 31.01.2021, kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Weinstraße in Wachenheim. Bereits im Februar des letzten Jahres wurden sowohl die Eingangstür als auch die Eingangstür des Wintergartens aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter hebelten dieses Mal eine Verbindungtür zwischen Wohnhaus und Wintergarten auf. Entwendet wurde ein Mobiltelefon und eine Digitalkamera. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden und es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

