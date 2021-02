Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Wohnung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2021, 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten über die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses in das 1. Obergeschoss. Dort drückten sie eine Wohnungstür mit körperlicher Gewalt auf. Dabei wurde der Holzrahmen beschädigt. Entwendet wurde ein Play-Station-Controller und Bargeld. Anwohner gaben an, zwei unbekannte männliche Personen vor dem Tatzeitraum im vorderen Hof gesehen zu haben. Die erste Person war 165-170 cm groß, kräftig, graue Haare, 30-40 Jahre alt und trug eine dunkle Bomber-Jacke und Bluejeans. Die zweite Person war 175 cm groß, kräftig, nackenlang schwarze Haare und trug eine Regenjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

