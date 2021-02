Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Wohnung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2021, 02:00 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kirchgasse in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich durch eine nicht richtig geschlossene Eingangstür in ein Mehrparteienhaus und drückten mit körperlicher Gewalt eine Wohnungstür im 1.Obergeschoss auf. Die Türzarge wurde dabei beschädigt. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Aus dem Wohnzimmer wurde aus einer Handtasche eine Gelbbörse mit Bargeld und diversen Karten entwendet. Die Wohnungsinhaberin hatte währenddessen im Schlagzimmer geschlafen und nichts bemerkt. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell